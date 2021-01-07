Пелоси: конгресс возобновит сертификацию итогов президентских выборов

Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что члены конгресса США готовы в ближайшие часы возобновить процедуру сертификации результатов президентских выборов после столкновений в Капитолии.

«Мы решили, что должны продолжить работу сегодня вечером, когда разрешат вернуться в Капитолий», — приводит Интерфакс её слова.

Пелоси пояснила, что приняла такое решение после консультаций с лидерами конгресса и вице-президентом США Майком Пенсом.

Ранее экс-президент США Джордж Буш — младший назвал события в конгрессе мятежом и заявил, что так выборы оспаривают в банановых республиках, а не в демократическом государстве.