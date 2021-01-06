Сторонники Трампа прорвались в здание конгресса — LIVE

WP: в Вашингтон направят бойцов Нацгвардии США

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Военнослужащие Национальной гвардии США будут отправлены в Вашингтон, где в настоящий момент идут беспорядки.
WP: в Вашингтон направят бойцов Нацгвардии США
  • globallookpress.com

Об этом сообщает The Washington Post.

Отмечается, что для поддержания порядка в городе будут мобилизованы 1100 военнослужащих.

«Вся Национальная гвардия Вашингтона будет приведена в действие сегодня, что означает выход на службу сегодня вечером около 1100 гвардейцев, сообщил мне чиновник Минобороны», — написал на своей странице в Twitter журналист издания Дэн Ламот.

Ранее в Вашингтоне между сторонниками Трампа и полицией начались столкновения. Стычки привели к тому, что правоохранительные органы применили слезоточивый газ.

Позднее поступила информация, что протестующие прорвались в Капитолий и окружили зал сената.

RT ведёт трансляцию.

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