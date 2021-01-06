WP: в Вашингтон направят бойцов Нацгвардии США
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Об этом сообщает The Washington Post.
Отмечается, что для поддержания порядка в городе будут мобилизованы 1100 военнослужащих.
«Вся Национальная гвардия Вашингтона будет приведена в действие сегодня, что означает выход на службу сегодня вечером около 1100 гвардейцев, сообщил мне чиновник Минобороны», — написал на своей странице в Twitter журналист издания Дэн Ламот.
BREAKING: The entire D.C. National Guard will be activated today, putting about 1,100 guardsmen on duty tonight, defense official tells me. Comes after breach of Capitol by pro-Trump protesters.— Dan Lamothe (@DanLamothe) January 6, 2021
Ранее в Вашингтоне между сторонниками Трампа и полицией начались столкновения. Стычки привели к тому, что правоохранительные органы применили слезоточивый газ.
Позднее поступила информация, что протестующие прорвались в Капитолий и окружили зал сената.
RT ведёт трансляцию.