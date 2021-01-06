В Германии назвали условие для производства российской вакцины в ЕС

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Производство вакцин от коронавируса в Евросоюзе, в том числе российских, возможно только в случае сертификации Европейским агентством по лекарственным препаратам (EMA). Об этом сообщила заместитель официального представителя правительства Германии Ульрике Деммер.
В Германии назвали условие для производства российской вакцины в ЕС
  • © РИА Новости / Владимир Астапкович

«Если говорить о производственных мощностях в Европе для российской вакцины, то это возможно, только если ЕМА этот препарат допустит», — приводит её слова ТАСС.

В свою очередь, в Минздраве страны не смогли уточнить, поступил ли такой запрос в ЕМА.

Ранее президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель обсудили по телефону борьбу с коронавирусом

Как отметили в Кремле, затрагивались перспективы совместного производства препаратов.

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