В Германии назвали условие для производства российской вакцины в ЕС
- © РИА Новости / Владимир Астапкович
«Если говорить о производственных мощностях в Европе для российской вакцины, то это возможно, только если ЕМА этот препарат допустит», — приводит её слова ТАСС.
В свою очередь, в Минздраве страны не смогли уточнить, поступил ли такой запрос в ЕМА.
Ранее президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель обсудили по телефону борьбу с коронавирусом.
Как отметили в Кремле, затрагивались перспективы совместного производства препаратов.