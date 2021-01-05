Путин провёл телефонный разговор с Меркель

Российский лидер Владимир Путин провёл телефонный разговор с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, во время которого они обсудили сотрудничество в борьбе с коронавирусом. Об этом заявили в пресс-службе Кремля.

Стороны обсудили перспективы совместного производства вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19.

Кроме того, лидеры затронули внутриукраинское урегулирование, а также поздравили друг друга с рождественскими и новогодними праздниками.

«Затрагивались также некоторые аспекты внутриукраинского урегулирования, прежде всего в контексте реализации минского комплекса мер и договорённостей, достигнутых в ходе нормандских саммитов», — говорится в сообщении.

22 декабря Путин провёл телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, в ходе которого стороны обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе.