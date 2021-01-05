Путин провёл телефонный разговор с Меркель

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Российский лидер Владимир Путин провёл телефонный разговор с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, во время которого они обсудили сотрудничество в борьбе с коронавирусом. Об этом заявили в пресс-службе Кремля.
Путин провёл телефонный разговор с Меркель
  • © РИА Новости

Стороны обсудили перспективы совместного производства вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19. 

Кроме того, лидеры затронули внутриукраинское урегулирование, а также поздравили друг друга с рождественскими и новогодними праздниками. 

«Затрагивались также некоторые аспекты внутриукраинского урегулирования, прежде всего в контексте реализации минского комплекса мер и договорённостей, достигнутых в ходе нормандских саммитов», — говорится в сообщении

22 декабря Путин провёл телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, в ходе которого стороны обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе

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