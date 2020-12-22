Путин провёл телефонный разговор с Макроном
- Reuters
Стороны подчеркнули, что обстановка в Карабахе стабилизируется, а также отметили успешную работу российских миротворцев.
Президенты также высказали заинтересованность в активизации усилий во имя реализации ключевых положений Минских соглашений.
Кроме того, они обсудили ситуацию вокруг иранской ядерной программы и констатировали востребованность коллективных усилий для сохранения СВПД.
«Подтверждён настрой на развитие контактов между профильными организациями двух стран по вопросам производства вакцин и массовой вакцинации населения», — говорится в сообщении.
Ранее Путин направил Макрону телеграмму, в которой пожелал президенту, заболевшему коронавирусом, скорейшего выздоровления и крепкого здоровья на долгие годы.