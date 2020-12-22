Путин провёл телефонный разговор с Макроном

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Российский и французский лидеры, Владимир Путин и Эммануэль Макрон, провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе. Об этом заявили в пресс-службе Кремля.
Путин провёл телефонный разговор с Макроном
  • Reuters

Стороны подчеркнули, что обстановка в Карабахе стабилизируется, а также отметили успешную работу российских миротворцев.

Президенты также высказали заинтересованность в активизации усилий во имя реализации ключевых положений Минских соглашений.

Кроме того, они обсудили ситуацию вокруг иранской ядерной программы и констатировали востребованность коллективных усилий для сохранения СВПД.

«Подтверждён настрой на развитие контактов между профильными организациями двух стран по вопросам производства вакцин и массовой вакцинации населения», — говорится в сообщении.

Ранее Путин направил Макрону телеграмму, в которой пожелал президенту, заболевшему коронавирусом, скорейшего выздоровления и крепкого здоровья на долгие годы.

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