В Японии за сутки впервые выявили более 6 тысяч случаев COVID-19
- Reuters
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав страны.
Уточняется, что по меньшей мере 6001 новый случай COVID-19 зафиксирован в Японии за последние сутки, что стало новым антирекордом.
Всего с начала пандемии в стране было зафиксировано более 260 тыс. больных коронавирусом.
За сутки в Японии умерли 65 инфицированных, общее число летальных случаев достигло 3834.
Ранее сообщалось, что в Японии обнаружили британский штамм коронавируса.