В Японии за сутки впервые выявили более 6 тысяч случаев COVID-19

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Число выявленных за сутки новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Японии превысило 6 тыс.
В Японии за сутки впервые выявили более 6 тысяч случаев COVID-19
  • Reuters

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав страны.

Уточняется, что по меньшей мере 6001 новый случай COVID-19 зафиксирован в Японии за последние сутки, что стало новым антирекордом. 

Всего с начала пандемии в стране было зафиксировано более 260 тыс. больных коронавирусом.

За сутки в Японии умерли 65 инфицированных, общее число летальных случаев достигло 3834.

Ранее сообщалось, что в Японии обнаружили британский штамм коронавируса.

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