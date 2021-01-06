В Англии отменили летние выпускные экзамены из-за COVID-19

Министр образования Великобритании Гэвин Уильямсон заявил, что власти страны приняли решение отменить в Англии летние выпускные экзамены в этом году из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом сообщает Sky News.

«В этом году мы будем доверять нашим учителям, а не алгоритмам», — сказал Уильямсон, отметив, что детали того, как именно будет осуществляться выставление оценок, пока дорабатываются.

Отмечается, что данное решение подразумевает отмену экзаменов GCSE и A-levels. Как уточняет РИА Новости, данные экзамены являются аналогами российского экзамена для 9-х классов и ЕГЭ.

Ранее премьер Британии Борис Джонсон заявил, что в Англии вновь вводится национальный карантин. Это подразумевает в том числе переход школ и университетов на дистанционное обучение.