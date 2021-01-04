В Англии вновь вводят национальный карантин

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в Англии вновь вводится национальный карантин.
В Англии вновь вводят национальный карантин
  • globallookpress.com

Об этом сообщает Sky News.

Он отметил, что власти страны призывают людей оставаться дома и покидать изоляцию только в случае крайней необходимости.

Также, по его словам, образовательные учреждения страны вновь переходят на дистанционный режим работы.

Уточняется, что в школы смогут ходить лишь дети, чьи родители являются представителями «ключевых профессий».

Ранее сообщалось, что власти Шотландии с 5 января введут в регионе полный карантин из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.

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