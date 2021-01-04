В Англии вновь вводят национальный карантин

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в Англии вновь вводится национальный карантин.

Об этом сообщает Sky News.

Он отметил, что власти страны призывают людей оставаться дома и покидать изоляцию только в случае крайней необходимости.

BREAKING: Prime Minister Boris Johnson announces a national lockdown for England, urging people to "stay at home". He adds people will be asked to shield if they are clinically vulnerable and that schools and colleges will move to remote learning.https://t.co/FMEBaeGKkGpic.twitter.com/xQJrJ7VaNP — Sky News (@SkyNews) January 4, 2021

Также, по его словам, образовательные учреждения страны вновь переходят на дистанционный режим работы.

Уточняется, что в школы смогут ходить лишь дети, чьи родители являются представителями «ключевых профессий».

Ранее сообщалось, что власти Шотландии с 5 января введут в регионе полный карантин из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.