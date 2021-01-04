В Шотландии введут полный карантин из-за коронавируса

Власти Шотландии с 5 января введут в регионе полный карантин из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на первого министра региона Николу Стёрджен.

Отмечается, что людям разрешат выходить из дома лишь по жизненно важной необходимости.

«Этим утром кабинет министров (региона) оценил ситуацию с коронавирусом... Я могу подтвердить, что мы решили ввести сегодня с полуночи законодательное требование (к жителям региона) оставаться дома за исключением случаев, когда выход из дома является жизненной необходимостью. Этот режим аналогичен локдауну, который вводился весной этого года», — сказала она, выступая в шотландском парламенте.

Вместе с этим Стёрджен добавила, что детали карантинных мер будут представлены позже.

В конце декабря в Чехии ужесточили карантинные меры.