В Чехии ужесточили карантинные меры
- Reuters
Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что, согласно решению кабмина, в Чехии с 27 декабря будут закрыты все магазины, кроме продовольственных, бытовых товаров, аптек и служб быта.
Вместе с этим максимально ограничивается передвижение граждан и число людей, которые могут собираться в группу.
Также в Чехии продлён комендантский час, который будет действовать с 21:00 до 05:00. Ранее он действовал с 23:00 до 05:00.
Ранее парламент Чехии продлил связанный с COVID-19 режим ЧС до 22 января.