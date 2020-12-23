В Чехии ужесточили карантинные меры

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Глава Минздрава Чехии Ян Блатны заявил, что правительство страны решило ужесточить карантинные меры из-за ухудшающейся ситуации с коронавирусом.
В Чехии ужесточили карантинные меры
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что, согласно решению кабмина, в Чехии с 27 декабря будут закрыты все магазины, кроме продовольственных, бытовых товаров, аптек и служб быта.

Вместе с этим максимально ограничивается передвижение граждан и число людей, которые могут собираться в группу.

Также в Чехии продлён комендантский час, который будет действовать с 21:00 до 05:00. Ранее он действовал с 23:00 до 05:00.

Ранее парламент Чехии продлил связанный с COVID-19 режим ЧС до 22 января.

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