Курц рассказал о планах по вакцинации населения Австрии от COVID-19

Канцлер Австрии Себастьян Курц рассказал о планах по вакцинации населения страны от коронавирусной инфекции COVID-19.

Как он отметил на своей странице в Twitter, власти страны рассчитывают привить более 500 тыс. человек в I квартале 2021 года. Данные масштабы вакцинации, по его словам, возможны благодаря одобрению Европейским агентством по лекарственным средствам вакцины от компании Moderna.

«С вакцинами от Pfizer/BioNTech и Moderna более 500 тыс. человек в Австрии смогут сделать прививку в I квартале», — написал Курц.

Ранее стало известно, что Европейское агентство по лекарственным средствам одобрило использование вакцины американской компании Moderna от коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Евросоюза.