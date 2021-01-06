Курц рассказал о планах по вакцинации населения Австрии от COVID-19

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Канцлер Австрии Себастьян Курц рассказал о планах по вакцинации населения страны от коронавирусной инфекции COVID-19.
Курц рассказал о планах по вакцинации населения Австрии от COVID-19
  • Reuters

Как он отметил на своей странице в Twitter, власти страны рассчитывают привить более 500 тыс. человек в I квартале 2021 года. Данные масштабы вакцинации, по его словам, возможны благодаря одобрению Европейским агентством по лекарственным средствам вакцины от компании Moderna.

«С вакцинами от Pfizer/BioNTech и Moderna более 500 тыс. человек в Австрии смогут сделать прививку в I квартале», — написал Курц.

Ранее стало известно, что Европейское агентство по лекарственным средствам одобрило использование вакцины американской компании Moderna от коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Евросоюза.

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