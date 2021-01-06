Защита Ассанжа оспорит отказ выпустить его под залог

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Защита основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа намерена оспорить отказ суда выпустить его под залог. Об этом сообщил главред портала Кристинн Храфнссон.
Защита Ассанжа оспорит отказ выпустить его под залог
  • © Henry Nicholls
  • Reuters

Он назвал вердикт несправедливым, нечестным и нелогичным.

«Мы рассчитываем, что это решение будет отменено. В ближайшее время — сегодня или в ближайшие дни — будет подано соответствующее прошение», — приводит слова Храфнссона РИА Новости.

Ранее магистратский суд лондонского района Вестминстер отказался отпустить Ассанжа под залог.

4 января Центральный уголовный суд Лондона отказал властям Соединённых Штатов в экстрадиции Ассанжа. Основанием для этого стали опасения за психическое здоровье журналиста. 

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