Защита Ассанжа оспорит отказ выпустить его под залог
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Он назвал вердикт несправедливым, нечестным и нелогичным.
«Мы рассчитываем, что это решение будет отменено. В ближайшее время — сегодня или в ближайшие дни — будет подано соответствующее прошение», — приводит слова Храфнссона РИА Новости.
Ранее магистратский суд лондонского района Вестминстер отказался отпустить Ассанжа под залог.
4 января Центральный уголовный суд Лондона отказал властям Соединённых Штатов в экстрадиции Ассанжа. Основанием для этого стали опасения за психическое здоровье журналиста.