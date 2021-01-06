Защита Ассанжа оспорит отказ выпустить его под залог

Защита основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа намерена оспорить отказ суда выпустить его под залог. Об этом сообщил главред портала Кристинн Храфнссон.

Он назвал вердикт несправедливым, нечестным и нелогичным.

«Мы рассчитываем, что это решение будет отменено. В ближайшее время — сегодня или в ближайшие дни — будет подано соответствующее прошение», — приводит слова Храфнссона РИА Новости.

Ранее магистратский суд лондонского района Вестминстер отказался отпустить Ассанжа под залог.

4 января Центральный уголовный суд Лондона отказал властям Соединённых Штатов в экстрадиции Ассанжа. Основанием для этого стали опасения за психическое здоровье журналиста.