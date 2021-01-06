Вучич направил Путину поздравление по случаю Рождества

Сербский лидер Александр Вучич направил поздравление российскому коллеге Владимиру Путину по случаю Рождества, сообщили в пресс-службе президента Сербии.

«Сердечно поздравляю вас и всех православных христиан России с Рождеством Христовым и желаю вам провести его в добром здравии, мире и благополучии. Пусть этот самый счастливый праздник примирения и семейной гармонии принесёт любовь и добрую волю всем сердцам, а также счастье и успехи в дома», — говорится в поздравлении Вучича.

Он отметил, что Сербия и Россия «даже в это время неопределённости» проявили близость и крепкую дружбу.

Вучич поблагодарил Путина за поддержку интересов сербского народа и Сербской православной церкви в Косове и Метохии, а также за личный вклад в завершение работ по украшению храма Святого Саввы в Белграде.

Кроме того, президент Сербии направил письмо с поздравлениями Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу.

Ранее Путин поздравил Вучича с наступающим Новым годом.