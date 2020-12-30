Путин направил мировым лидерам поздравление с Новым годом

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Президент России Владимир Путин поздравил с Рождеством и наступающим Новым годом зарубежных лидеров и руководителей международных организаций. Об этом говорится на сайте Кремля.
Путин направил мировым лидерам поздравление с Новым годом
  • © РИА Новости / Михаил Климентьев

Так, Путин поздравил французского лидера Эммануэля Макрона, отметив, что 2020 год выдался непростым и принёс много испытаний — от террористических нападений до пандемии коронавируса.

В поздравлении канцлеру ФРГ Ангеле Меркель Путин обратил внимание, что отношения двух стран весьма важны для обоих народов и имеют большое значение для стабильности и безопасности на европейском континенте.

В список тех, кому были направлены поздравления, вошли президенты Армении и Азербайджана Армен Саркисян и Ильхам Алиев, армянский и израильский премьеры Никол Пашинян и Биньямин Нетаньяху, сирийский лидер Башар Асад, премьер Индии Нарендра Моди и председатель КНР Си Цзиньпин.

Кроме того, поздравление было направлено президентам Молдавии, Сербии и Турции Майе Санду, Александру Вучичу и Реджепу Тайипу Эрдогану.

В списке также присутствует белорусский президент Александр Лукашенко, но отсутствует украинский лидер Владимир Зеленский.

В поздравлении премьеру Японии Ёсихидэ Суга Путин подтвердил настрой на конструктивный диалог.

Глава государства поздравил премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, королеву Елизавету II и президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Путин также поздравил избранного президента США Джо Байдена и действующего президента Соединённых Штатов Дональда Трампа. 

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