Путин направил мировым лидерам поздравление с Новым годом
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Так, Путин поздравил французского лидера Эммануэля Макрона, отметив, что 2020 год выдался непростым и принёс много испытаний — от террористических нападений до пандемии коронавируса.
В поздравлении канцлеру ФРГ Ангеле Меркель Путин обратил внимание, что отношения двух стран весьма важны для обоих народов и имеют большое значение для стабильности и безопасности на европейском континенте.
В список тех, кому были направлены поздравления, вошли президенты Армении и Азербайджана Армен Саркисян и Ильхам Алиев, армянский и израильский премьеры Никол Пашинян и Биньямин Нетаньяху, сирийский лидер Башар Асад, премьер Индии Нарендра Моди и председатель КНР Си Цзиньпин.
Кроме того, поздравление было направлено президентам Молдавии, Сербии и Турции Майе Санду, Александру Вучичу и Реджепу Тайипу Эрдогану.
В списке также присутствует белорусский президент Александр Лукашенко, но отсутствует украинский лидер Владимир Зеленский.
В поздравлении премьеру Японии Ёсихидэ Суга Путин подтвердил настрой на конструктивный диалог.
Глава государства поздравил премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, королеву Елизавету II и президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
Путин также поздравил избранного президента США Джо Байдена и действующего президента Соединённых Штатов Дональда Трампа.