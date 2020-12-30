Путин поздравил Байдена и Трампа с Новым годом и Рождеством

Короткая ссылка
Российский лидер Владимир Путин поздравил избранного президента США Джо Байдена и действующего американского президента Дональда Трампа с Новым годом и Рождеством. Об этом заявили в пресс-службе Кремля.
Путин поздравил Байдена и Трампа с Новым годом и Рождеством
  • © Алексей Никольский
  • РИА Новости

Там рассказали, что Путин поздравил с Рождеством и наступающим Новым годом зарубежных лидеров и руководителей международных организаций.

«В поздравительном послании с Новым годом и Рождеством избранному президенту США Джозефу Байдену Владимир Путин отметил, что пандемия коронавируса и другие вызовы, с которыми мир столкнулся в уходящем году, подтвердили востребованность широкого международного сотрудничества», — говорится в сообщении.

Путин выразил уверенность, что два государства при выстраивании отношений «могли бы многое сделать для укрепления стабильности и безопасности на региональном и глобальном уровнях».

Кроме того, президент России поздравил Трампа, пожелав «доброго здоровья, бодрости духа и благополучия» ему и его семье, а всем гражданам США — счастья и процветания.

В поздравлении Трампу в прошлом году Путин обратил внимание, что две страны «исторически несут особую ответственность» за обеспечение глобальной безопасности и стабильности.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить