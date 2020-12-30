Путин поздравил Байдена и Трампа с Новым годом и Рождеством

Российский лидер Владимир Путин поздравил избранного президента США Джо Байдена и действующего американского президента Дональда Трампа с Новым годом и Рождеством. Об этом заявили в пресс-службе Кремля.

Там рассказали, что Путин поздравил с Рождеством и наступающим Новым годом зарубежных лидеров и руководителей международных организаций.

«В поздравительном послании с Новым годом и Рождеством избранному президенту США Джозефу Байдену Владимир Путин отметил, что пандемия коронавируса и другие вызовы, с которыми мир столкнулся в уходящем году, подтвердили востребованность широкого международного сотрудничества», — говорится в сообщении.

Путин выразил уверенность, что два государства при выстраивании отношений «могли бы многое сделать для укрепления стабильности и безопасности на региональном и глобальном уровнях».

Кроме того, президент России поздравил Трампа, пожелав «доброго здоровья, бодрости духа и благополучия» ему и его семье, а всем гражданам США — счастья и процветания.

В поздравлении Трампу в прошлом году Путин обратил внимание, что две страны «исторически несут особую ответственность» за обеспечение глобальной безопасности и стабильности.