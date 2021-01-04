В Ливане усиливают карантинные меры

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Межведомственный штаб по борьбе с коронавирусом в Ливане объявил о введении в стране карантинного режима с 7 января по 1 февраля из-за сложной ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.
В Ливане усиливают карантинные меры
  • Reuters

Как сообщает ТАСС, об этом заявил исполняющий обязанности министра здравоохранения республики Хамад Хасан.

По его словам, причиной соответствующего решения является критическая ситуация, сложившаяся в медицинских учреждениях после новогодних праздников. 

В указанный период, в частности, не будут работать торговые комплексы, кафе, рестораны, спортзалы, музеи и кинотеатры. 

«Мы вынуждены идти на исключительные меры, поскольку отделения интенсивной терапии заполнены до отказа», — подчеркнул он.

Также он добавил, что в стране будет введён комендантский час, который будет действовать с 18:00 до 05:00.

Ранее сообщалось, что власти Шотландии с 5 января введут в регионе полный карантин из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.

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