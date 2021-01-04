В Германии оценили отказ лондонского суда в экстрадиции Ассанжа в США

Правительство Германии приняло к сведению решение лондонского суда отказать США в экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом на брифинге заявил представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

«Мы приняли решение суда к сведению», — цитирует РИА Новости Зайберта.

В свою очередь, представитель МИД Германии Андреа Зассе отметила, что правительство не комментирует детали процесса. При этом она напомнила, что свою позицию в целом Берлин неоднократно выражал.

«Мы в прошлом уже неоднократно высказывались по делу Ассанжа в британском суде. Мы также неоднократно подчёркивали, что публично не комментируем ход процесса в Великобритании», — сказала Зассе.

Как подчеркнула дипломат, уполномоченная по правам человека МИД ФРГ Бербель Кофлер 30 декабря комментировала дело Ассанжа.

Кофлер в своём комментарии заявила, что следит за процессом «с большой обеспокоенностью», и подчеркнула необходимость учитывать физическое и психическое состояние Ассанжа при вынесении решения суда, а также напомнила об обязательствах Великобритании в рамках Европейской конвенции по правам человека.

4 января Центральный уголовный суд Лондона отказал в экстрадиции Ассанжа в США.

Адвокаты, представляющие интересы американских властей, заявили о намерении подать апелляцию на это решение.

Как ожидается, 6 января суд рассмотрит вопрос освобождения Ассанжа под залог.

Подробнее — в материале RT.