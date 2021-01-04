В Германии оценили отказ лондонского суда в экстрадиции Ассанжа в США
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«Мы приняли решение суда к сведению», — цитирует РИА Новости Зайберта.
В свою очередь, представитель МИД Германии Андреа Зассе отметила, что правительство не комментирует детали процесса. При этом она напомнила, что свою позицию в целом Берлин неоднократно выражал.
«Мы в прошлом уже неоднократно высказывались по делу Ассанжа в британском суде. Мы также неоднократно подчёркивали, что публично не комментируем ход процесса в Великобритании», — сказала Зассе.
Как подчеркнула дипломат, уполномоченная по правам человека МИД ФРГ Бербель Кофлер 30 декабря комментировала дело Ассанжа.
Кофлер в своём комментарии заявила, что следит за процессом «с большой обеспокоенностью», и подчеркнула необходимость учитывать физическое и психическое состояние Ассанжа при вынесении решения суда, а также напомнила об обязательствах Великобритании в рамках Европейской конвенции по правам человека.
4 января Центральный уголовный суд Лондона отказал в экстрадиции Ассанжа в США.
Адвокаты, представляющие интересы американских властей, заявили о намерении подать апелляцию на это решение.
Как ожидается, 6 января суд рассмотрит вопрос освобождения Ассанжа под залог.
Подробнее — в материале RT.