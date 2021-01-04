В Госдуме оценили слова будущего советника Байдена о переговорах с Россией

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Анастасия Румянцева
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов в разговоре с RT прокомментировал заявление Джейка Салливана, которого избранный президент США Джо Байден собирается назначить советником по национальной безопасности, о том, что американская администрация намерена договариваться с Россией по вопросу продления СНВ-III.
В Госдуме оценили слова будущего советника Байдена о переговорах с Россией
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Морозов подчеркнул, что что пересменка в Белом доме является хорошей возможностью для того, чтобы перезапустить отношения между США и Россией.

«И всё-таки найти вариант договорённостей хотя бы по ключевым международным договорам, составляющим каркас всемирной архитектуры безопасности. То, что сейчас Байден делает шаг навстречу, — конечно, этим надо воспользоваться, поскольку от этого зависит безопасность не только наших государств, но и всего мира», — пояснил парламентарий.

Ранее Салливан, которого Байден собирается назначить советником по национальной безопасности, заявил, что администрация избранного президента США Джо Байдена намерена договариваться с Россией по вопросу продления СНВ-III. 

По его словам, Байден поручил своим помощникам заняться этими вопросами «без промедлений».

В декабре 2020 года глава МИД России Сергей Лавров отметил, что заявления Байдена и его команды дают основания полагать, что США не будут «превращать ДСНВ в заложника своих амбиций и пытаться «продавливать» заведомо нереалистичные запросные позиции».

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