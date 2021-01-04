Инфекционист назвала сроки улучшения ситуации с коронавирусом

Президент Международной ассоциации специалистов в области инфекций, бывший главный внештатный специалист российского Минздрава по инфекционным заболеваниям Ирина Шестакова заявила, что ситуацию с COVID-19 в мире, возможно, удастся переломить к концу 2022 года.

«В ближайшие года 2-2,5 переломим эту ситуацию в мире. Я думаю, все-таки к концу, где-нибудь к середине 2022 года, я думаю, что везде в мире переломится ситуация... Я имею в виду, что, конечно, коронавирус не будет настолько актуален, как он актуален сейчас», — приводит РИА Новости её слова.

При этом она отметила, что это будет возможно только при вакцинации населения и создании эффективных лекарств против COVID-19.

Ранее Шестакова дала прогноз относительно возвращения к привычной жизни в России в связи с ситуацией с коронавирусом.