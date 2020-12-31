Инфекционист дала прогноз по возвращению к привычной жизни в России

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Президент Международной Ассоциации специалистов в области инфекций, бывший главный внештатный специалист российского Минздрава по инфекционным заболеваниям Ирина Шестакова дала прогноз по возвращению к привычной жизни в России.
Инфекционист дала прогноз по возвращению к привычной жизни в России
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«Если мы сейчас хотя бы к осени 2021 года охватим (вакцинацией. — RT) хотя бы под 50% (населения. — RT), то увидим результаты: уменьшится резко количество новых случаев, а значит, разгрузится и здравоохранение, и койки, и мы как-то более или менее войдем в привычный свой режим», — цитирует РИА Новости Шестакову.

Согласно данным оперштаба на 30 декабря, за последние сутки число случаев заболевания коронавирусом в России выросло на 26 513 — до 3 131 550.

Сергей Колесников, депутат Госдумы III—V созывов, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, заслуженный деятель науки России, в беседе с ФАН напомнил об особенностях коронавируса.

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