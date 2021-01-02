В Индии впервые в мире выделили британский штамм коронавируса
- РИА Новости
«Британский вариант вируса со всеми сигнатурными изменениями в настоящее время успешно изолирован и культивирован в Национальном институте вирусологии из клинических образцов, собранных у вернувшихся из Великобритании», — приводит РИА Новости сообщение.
Отмечается, что «ни одна страна ещё не сообщила об успешном изолировании и культивировании британского варианта SARS-CoV-2».
14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил об обнаружении в стране новой разновидности коронавирусной инфекции COVID-19.
Позднее, 23 декабря, в Великобритании заявили о выявлении ещё одного нового типа коронавирусной инфекции, завезённого из Южно-Африканской Республики.