В ВОЗ назвали число выявленных случаев коронавируса за сутки

В мире за сутки выявили 470 046 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Согласно статистике на специальном сайте организации, всего в мире зафиксировано более 81,94 млн случаев COVID-19.

Уточняется, что число скончавшихся пациентов с коронавирусом в общей сложности достигло 1 808 041.

Ранее ВОЗ внесла вакцину от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech в список препаратов для экстренного использования.

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с Nation News оценил устойчивость людей к коронавирусу.