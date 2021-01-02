В ВОЗ назвали число выявленных случаев коронавируса за сутки
- AFP
Согласно статистике на специальном сайте организации, всего в мире зафиксировано более 81,94 млн случаев COVID-19.
Уточняется, что число скончавшихся пациентов с коронавирусом в общей сложности достигло 1 808 041.
Ранее ВОЗ внесла вакцину от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech в список препаратов для экстренного использования.
Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с Nation News оценил устойчивость людей к коронавирусу.