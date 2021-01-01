ВОЗ внесла вакцину Pfizer в список для экстренного использования

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) внесла вакцину от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech в список препаратов для экстренного использования.

«Всемирная организация здравоохранения сегодня внесла вакцину Comirnaty против коронавируса в список для экстренного использования, что сделало вакцину Pfizer/BioNTech первой, получившей экстренное подтверждение от ВОЗ с момента начала вспышки год назад», — говорится в сообщении на сайте ВОЗ.

Отмечается, что данный шаг позволит ЮНИСЕФ и Панамериканской организации здравоохранения приобретать вакцину для распространения в нуждающихся странах.

Ранее агентство по медикаментам Сербии выдало разрешение на использование российской вакцины от коронавируса «Спутник V».