В Великобритании за сутки выявили более 53 тысяч случаев коронавируса

В Великобритании число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 за прошедшие сутки увеличилось на 53 285.

Об этом свидетельствуют данные на сайте британского правительства.

Общее число выявленных случаев достигло 2 542 065.

14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил об обнаружении в стране новой разновидности коронавирусной инфекции COVID-19.

Врач-инфекционист доктор медицинских наук, профессор Николай Малышев в беседе с RT прокомментировал информацию о появлении нового штамма коронавируса в Великобритании.

Также врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок в беседе с НСН предложил в качестве меры по борьбе с коронавирусом не закрывать границы, а изменить систему контроля въезжающих.