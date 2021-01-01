Латвия возобновляет авиасообщение с Великобританией
- РИА Новости
«Латвия со 2 января 2021 года возобновляет авиасообщение с Великобританией», — отмечается в сообщении.
Ранее ряд стран объявили о приостановке авиарейсов из Великобритании.
14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил об обнаружении в стране новой разновидности коронавирусной инфекции COVID-19.
Позднее, 23 декабря, в Великобритании заявили о выявлении ещё одного нового типа коронавирусной инфекции, завезённого из Южно-Африканской Республики.