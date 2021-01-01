Японский премьер записал новогоднее обращение
- Reuters
«Наша страна, уделяя большое внимание принципу мультилатерализма, играет лидирующую роль в построении мирового порядка посткоронавирусной эпохи», — говорится в сообщении на сайте премьера.
Отмечается, что пандемия напомнила о необходимости солидарности мирового сообщества.
Суга также заявил, что правительство клянется оберегать жизнь и существование народа страны.
Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон записал новогоднее обращение, в котором заявил, что 2021 год даст королевству возможность превратиться в научную сверхдержаву.