Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон записал новогоднее обращение, в котором заявил, что 2021 год даст королевству возможность превратиться в научную сверхдержаву.

«Обретённая свобода даёт нам возможность заключать торговые сделки по всему миру и приложить максимум усилий к тому, чтобы стать научной сверхдержавой», — заявил Джонсон.

Он отметил, что в ближайшие месяцы страну ждёт упорная борьба с новым штаммом коронавируса.

По его словам, в новом, 2021 году уверенность в британцев вселяют вакцины, которые были первыми одобрены Соединённым Королевством.

Ранее Борис Джонсон подписал соглашение о торговом сотрудничестве страны с ЕС после брексита.