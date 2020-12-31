Джонсон записал новогоднее обращение
- Reuters
«Обретённая свобода даёт нам возможность заключать торговые сделки по всему миру и приложить максимум усилий к тому, чтобы стать научной сверхдержавой», — заявил Джонсон.
Он отметил, что в ближайшие месяцы страну ждёт упорная борьба с новым штаммом коронавируса.
По его словам, в новом, 2021 году уверенность в британцев вселяют вакцины, которые были первыми одобрены Соединённым Королевством.
Ранее Борис Джонсон подписал соглашение о торговом сотрудничестве страны с ЕС после брексита.