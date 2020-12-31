В Британии выявили почти 56 тысяч случаев коронавируса за сутки
- Reuters
За сутки выявлено 55 892 случая заболевания COVID-19, скончались 964 человека.
BREAKING: The UK has recorded 55,892 new #COVID19 cases and 964 further #coronavirus related deaths in the last 24 hours.— Sky News (@SkyNews) December 31, 2020
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Как сообщалось ранее, число выявленных за сутки новых случаев коронавируса в Великобритании два дня подряд превышало 50 тыс.
Власти страны с 31 декабря расширили действие ограничительных мер по борьбе с коронавирусом в связи с распространением нового штамма COVID-19.