Чижов заявил об отсутствии у России задачи продвигать вакцину в ЕС

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Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов в интервью ТАСС заявил, что у России нет потребности в продвижении собственной вакцины «Спутник V» на рынок ЕС, а главной задачей является бесплатная вакцинация россиян.
Чижов заявил об отсутствии у России задачи продвигать вакцину в ЕС
  • © РИА Новости / Владимир Астапкович

«По «Спутнику V» мы на политическом уровне никаких разговоров ни с евроструктурами, ни с отдельными странами ЕС не инициируем. У нас нет такой необходимости или потребности», — сказал он.

По словам Чижова, главной задачей для России является обеспечение бесплатной вакциной населения России.

«Далеко не простая, кстати, задача, поскольку производственная база столь специфического продукта не резиновая», — заявил постпред.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова сравнила вакцины от коронавируса «Спутник V» и «ЭпиВакКорона».

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