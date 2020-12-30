Чижов заявил об отсутствии у России задачи продвигать вакцину в ЕС
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«По «Спутнику V» мы на политическом уровне никаких разговоров ни с евроструктурами, ни с отдельными странами ЕС не инициируем. У нас нет такой необходимости или потребности», — сказал он.
По словам Чижова, главной задачей для России является обеспечение бесплатной вакциной населения России.
«Далеко не простая, кстати, задача, поскольку производственная база столь специфического продукта не резиновая», — заявил постпред.
Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова сравнила вакцины от коронавируса «Спутник V» и «ЭпиВакКорона».