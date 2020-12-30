Чижов заявил об отсутствии у России задачи продвигать вакцину в ЕС

Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов в интервью ТАСС заявил, что у России нет потребности в продвижении собственной вакцины «Спутник V» на рынок ЕС, а главной задачей является бесплатная вакцинация россиян.

© РИА Новости / Владимир Астапкович