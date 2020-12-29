Мадуро поблагодарил Путина за соглашение о приобретении «Спутника V»

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро поблагодарил российского лидера Владимира Путина после подписанного соглашения о приобретении российской вакцины от COVID-19 «Спутник V».
Мадуро поблагодарил Путина за соглашение о приобретении «Спутника V»
  • Reuters

«После нескольких месяцев серьёзной и ответственной работы с нашими российскими братьями сегодня мы подписали соглашение для приобретения первых 10 млн доз вакцины «Спутник V». Я благодарю президента Путина за этот важный шаг в начале массовой вакцинации в Венесуэле», — написал Мадуро в своём Twitter.

Ранее вице-президент Венесуэлы Делси Родригес сообщила о подписании контракта на поставки вакцины «Спутник V».

Также сообщалось, что вакцинация от коронавируса российским препаратом «Спутник V» началась в Аргентине.

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