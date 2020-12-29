В Венесуэле заявили о подписании контракта на поставки «Спутника V»

Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес сообщила о подписании контракта на поставки российской вакцины от COVID-19 «Спутник V».

«Венесуэла только что подписала контракт для приобретения вакцины «Спутник V», мы находимся на первом этапе, контракт подписан для вакцинации 10 млн человек», — цитирует РИА Новости Родригес.

Она отметила, что «это безопасная вакцина».

«Для нас это шаг вперёд. Мы готовы начать вакцинацию населения как можно скорее», — добавила вице-президент.

В свою очередь, посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров поблагодарил «венесуэльских коллег за подписание этого документа, это результат очень важной работы, реализованной венесуэльскими медиками в части испытаний (вакцины. — RT)».

Ранее сообщалось, что вакцинация от коронавируса российским препаратом «Спутник V» началась в Аргентине.

Президент Аргентины Альберто Фернандес выразил слова благодарности в связи с поставкой в страну партии вакцины от коронавируса «Спутник V».