В Чили выявили случай инфицирования новым штаммом COVID-19

Замминистра здравоохранения Чили Паула Даса сообщила, что в стране выявили случай коронавирусной инфекции COVID-19, анализ которого «соответствует штамму, обнаруженному в Великобритании».

Её заявление опубликовано на странице чилийского Минздрава в Twitter.

Она сообщила, что «были приняты все меры предосторожности и человек уже был госпитализирован».

14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил об обнаружении в стране новой разновидности коронавирусной инфекции COVID-19.

Доктор медицинских наук, врач-инфекционист, профессор Николай Малышев в беседе с RT прокомментировал информацию о появлении нового штамма коронавируса в Великобритании.

Также врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок в беседе с НСН предложил в качестве меры по борьбе с коронавирусом не закрывать границы, а изменить систему контроля въезжающих.