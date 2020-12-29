В Чили выявили случай инфицирования новым штаммом COVID-19
- Reuters
Её заявление опубликовано на странице чилийского Минздрава в Twitter.
Она сообщила, что «были приняты все меры предосторожности и человек уже был госпитализирован».
14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил об обнаружении в стране новой разновидности коронавирусной инфекции COVID-19.
Доктор медицинских наук, врач-инфекционист, профессор Николай Малышев в беседе с RT прокомментировал информацию о появлении нового штамма коронавируса в Великобритании.
Также врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок в беседе с НСН предложил в качестве меры по борьбе с коронавирусом не закрывать границы, а изменить систему контроля въезжающих.