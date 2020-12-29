В Индии за сутки выявили более 16 тысяч случаев коронавируса

В Индии за сутки выявили 16 432 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число пациентов с COVID-19 в стране достигло 10 224 303.

Об этом сообщает телеканал NDTV со ссылкой на данные Минздрава.

За 24 часа в стране скончались 252 пациента с коронавирусом.

Всего в Индии зарегистрировано 148 153 летальных исхода от последствий заболевания COVID-19.

Ранее сообщалось, что в Индии начались испытания российской вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.

21 декабря врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок в беседе с НСН предложил в качестве меры по борьбе с коронавирусом не закрывать границы, а изменить систему контроля въезжающих.