Байден заявил о вызовах со стороны России и Китая

Избранный президент США Джо Байден в ходе выступления после полученного им брифинга по национальной безопасности заявил о «стратегических вызовах» со стороны России и Китая.

«Мы говорили о различных стратегических вызовах со стороны России и Китая, с которыми мы столкнёмся, и реформах, которые мы должны проводить, чтобы мы оказались в наиболее сильной из возможных позиций для встречи с этим вызовами», — сказал он.

По его словам, это включает в себя модернизацию приоритетов США в сфере обороны.

Ранее Байден заявлял, что намерен придерживаться многостороннего подхода в политике относительно России, Ирана и Китая.

17 декабря российский лидер Владимир Путин после ежегодной пресс-конференции заявил журналистам, что отношения России и США при президентстве Байдена будут зависеть от действий новой американской администрации.