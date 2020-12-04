Байден заявил о многостороннем подходе в отношениях с Россией

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Кандидат в президенты США Джо Байден в интервью CNN заявил, что намерен придерживаться многостороннего подхода в политике относительно России, Ирана и Китая.
Байден заявил о многостороннем подходе в отношениях с Россией
  • Reuters

«Мы не можем позволить Ирану получить в своё распоряжение ядерное оружие. Одно я знаю наверняка: мы не можем добиваться этого в одиночку. И поэтому в решении вопросов, касающихся не только Ирана, но также России, Китая и ряда других государств, нам необходимо быть участниками более крупной группы (стран. — RT)», — цитирует ТАСС Байдена.

Демократ также отметил, что Вашингтону в контексте переговоров по иранской ядерной программе следует работать над восстановлением «близких отношений со странами Европы и Индо-Тихоокеанского региона».

Ранее замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что оснований надеяться на выправление отношений России и США, независимо от того, кто там станет президентом, пока нет.

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