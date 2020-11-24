В МИД пока не видят оснований для «выправления» отношений России и США

Оснований надеяться на выправление отношений России и США, независимо от того, кто там станет президентом, пока нет, считает замглавы российского МИД Сергей Рябков.

«К сожалению, с учётом особенностей восприятия России в США продвинуться за последние годы вперёд не получилось, по многим направлениям наблюдался регресс и осознанное стремление Вашингтона создавать эти завалы, с которыми придётся разбираться», — приводит ТАСС слова Рябкова, который выступал на заседании президиума РАН.

Кто бы ни оказался в Белом доме после 20 января 2021 года, оснований надеяться на «динамичное выправление российско-американских отношений» в среднесрочной перспективе нет, отметил замминистра.

При этом он подчеркнул, что это не говорит о безнадёжности отношений Москвы и Вашингтона.

Ранее Рябков заявил, что у России не было контактов с представителями кандидата от Демократической партии США Джо Байдена, объявившего о своей победе на президентских выборах.