В МИД пока не видят оснований для «выправления» отношений России и США
- © vchal
- Gettyimages.ru
«К сожалению, с учётом особенностей восприятия России в США продвинуться за последние годы вперёд не получилось, по многим направлениям наблюдался регресс и осознанное стремление Вашингтона создавать эти завалы, с которыми придётся разбираться», — приводит ТАСС слова Рябкова, который выступал на заседании президиума РАН.
Кто бы ни оказался в Белом доме после 20 января 2021 года, оснований надеяться на «динамичное выправление российско-американских отношений» в среднесрочной перспективе нет, отметил замминистра.
При этом он подчеркнул, что это не говорит о безнадёжности отношений Москвы и Вашингтона.
Ранее Рябков заявил, что у России не было контактов с представителями кандидата от Демократической партии США Джо Байдена, объявившего о своей победе на президентских выборах.