В Аргентине предложили Уругваю помочь наладить контакт с Россией по вакцине от COVID-19
- Reuters
По его словам, аргентинский лидер предложил правительству Уругвая через главу МИД связать его с Российским фондом прямых инвестиций.
Как ранее сообщили в Аргентине, вакцинация от коронавируса вакциной «Спутник V» в стране начнётся 29 декабря.
24 декабря в Аргентину прибыл самолёт с первыми дозами «Спутника V».
Как отметили в РФПИ, доставка вакцины является отличным примером сотрудничества между двумя странами и историческим моментом.