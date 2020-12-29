В Аргентине предложили Уругваю помочь наладить контакт с Россией по вакцине от COVID-19

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Президент Аргентины Альберто Фернандес предложил властям Уругвая помощь в налаживании контакта с российской стороной в вопросе доступа к вакцине от коронавируса. Об этом, как передаёт РИА Новости, сообщил пресс-секретарь главы государства Хуан Пабло Бионди.
В Аргентине предложили Уругваю помочь наладить контакт с Россией по вакцине от COVID-19
  • Reuters

По его словам, аргентинский лидер предложил правительству Уругвая через главу МИД связать его с Российским фондом прямых инвестиций.

Как ранее сообщили в Аргентине, вакцинация от коронавируса вакциной «Спутник V» в стране начнётся 29 декабря.

24 декабря в Аргентину прибыл самолёт с первыми дозами «Спутника V».

Как отметили в РФПИ, доставка вакцины является отличным примером сотрудничества между двумя странами и историческим моментом.

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