В Аргентине предложили Уругваю помочь наладить контакт с Россией по вакцине от COVID-19

Президент Аргентины Альберто Фернандес предложил властям Уругвая помощь в налаживании контакта с российской стороной в вопросе доступа к вакцине от коронавируса. Об этом, как передаёт РИА Новости, сообщил пресс-секретарь главы государства Хуан Пабло Бионди.

Reuters

По его словам, аргентинский лидер предложил правительству Уругвая через главу МИД связать его с Российским фондом прямых инвестиций. Как ранее сообщили в Аргентине, вакцинация от коронавируса вакциной «Спутник V» в стране начнётся 29 декабря. 24 декабря в Аргентину прибыл самолёт с первыми дозами «Спутника V». Как отметили в РФПИ, доставка вакцины является отличным примером сотрудничества между двумя странами и историческим моментом.