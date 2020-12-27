Врач рассказал об искажении восприятия запахов у переболевших COVID-19

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Переболевшие «затяжным коронавирусом» люди среди прочих симптомов могут испытывать паросмию — искажение восприятия запахов, сообщил британский врач Нирмал Кумар.
Врач рассказал об искажении восприятия запахов у переболевших COVID-19
  • Reuters

По его словам, он встречал пациентов, которые «могут чувствовать запах рыбы вместо любого другого запаха» или запах гари, когда вокруг нет дыма.

«Вирус поражает нервы в области нёба — это как шок для вашей нервной системы», — цитирует Кумара Sky News.

Также жительница города Уитстабл Сара Говьер рассказала Daily Mail, что из-за заболевания вкус кофе сильно изменился, а зубная паста пахла, как бензин.

Ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала, что на потерю обоняния чаще жалуются пациенты с лёгкой формой коронавируса.

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