Врач рассказал об искажении восприятия запахов у переболевших COVID-19

Переболевшие «затяжным коронавирусом» люди среди прочих симптомов могут испытывать паросмию — искажение восприятия запахов, сообщил британский врач Нирмал Кумар.

По его словам, он встречал пациентов, которые «могут чувствовать запах рыбы вместо любого другого запаха» или запах гари, когда вокруг нет дыма.

«Вирус поражает нервы в области нёба — это как шок для вашей нервной системы», — цитирует Кумара Sky News.

Также жительница города Уитстабл Сара Говьер рассказала Daily Mail, что из-за заболевания вкус кофе сильно изменился, а зубная паста пахла, как бензин.

Ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала, что на потерю обоняния чаще жалуются пациенты с лёгкой формой коронавируса.