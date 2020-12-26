В Великобритании за сутки выявлено более 34 тысяч случаев коронавируса
- Reuters
Об этом свидетельствуют данные на сайте британского правительства.
Общее число выявленных случаев достигло 2 256 005.
14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил об обнаружении в стране новой разновидности коронавирусной инфекции COVID-19.
Доктор медицинских наук, врач-инфекционист, профессор Николай Малышев в беседе с RT прокомментировал информацию о появлении нового штамма коронавируса в Великобритании.
Также врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок в беседе с НСН предложил в качестве меры по борьбе с коронавирусом не закрывать границы, а изменить систему контроля въезжающих.