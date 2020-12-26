МИД предложил послу США вакцину в качестве «подарка от Деда Мороза»

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Российский МИД предложил американскому послу в Москве Джону Салливану в качестве «подарка от Деда Мороза» вакцину от коронавируса «Спутник V», применение которой в отношении лиц старше 60 лет одобрил Минздрав.
МИД предложил послу США вакцину в качестве «подарка от Деда Мороза»
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Соответствующий комментарий российский МИД оставил под сообщением посольства США от 22 декабря, в котором Салливан опубликовал письмо к Санта-Клаусу. В своём письме посол попросил новую хоккейную клюшку, вакцину от COVID-19 и новые кроссовки для бега.

«Дорогой посол, Санта уже исполнил вашу мечту о вакцинации? Если нет, у нашего Деда Мороза есть подарки для вас», — говорится в комментарии Министерства иностранных дел.

Среди «подарков» МИД назвал российскую вакцину, которая получила одобрение для использования людям старше 60 лет.

Ранее Минздрав России одобрил применение вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» для лиц старше 60 лет

Препарат показал эффективность свыше 90% на лицах данной возрастной группы.

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