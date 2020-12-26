Посольство России оценило ситуацию с дипломатическими визами для США

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Посольство России в Вашингтоне напомнило, что число виз, выдаваемых американским дипломатам на основе принципа взаимности, соответствует полученным российскими сотрудниками в США.
Посольство России оценило ситуацию с дипломатическими визами для США
  • Facebook
  • © RusEmbUSA

Соответствующий комментарий посольства опубликован в связи с публикацией газеты The Washington Post о якобы недоукомплектованности и перегруженности американской дипмиссии в Москве из-за «затяжных переговоров» для получения дипломатической визы в Россию.

«Ещё раз хотели бы напомнить, что ответственность за тупик полностью лежит на американской стороне. Именно США стали инициаторами так называемой визовой войны, навязали нам практику персональных визовых разменов, когда сотрудники российских загранучреждений получают разрешения на въезд только в увязке с выдачей виз для американских работников», —  говорится в сообщении в Facebook.

В российском посольстве подчеркнули, что содержащаяся в статье американской газеты информация не соответствует реальному положению вещей.

«Никаких отказов в оформлении виз дипломатам и другим специалистам представительств США не было… Количество выдаваемых нами американским чиновникам виз соответствует количеству виз, полученных российскими сотрудниками в США», — отметили в дипмиссии.

Там также напомнили, что российская сторона не раз призывала к полной нормализации взаимоотношений с США в консульско-визовой сфере.

«Не надо перекладывать проблему с больной головы на здоровую. Мяч на американской стороне», — заключили в посольстве России в Вашингтоне.

Ранее стало известно, что Госдеп США 10 декабря уведомил американских законодателей о готовящемся полном закрытии генконсульства во Владивостоке и временной приостановке работы генконсульства в Екатеринбурге.

Позднее посольство США в Москве уточнило, что решение принято для оптимизации работы американской дипмиссии в России.

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