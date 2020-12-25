В Канаду доставили первую партию вакцины от коронавируса Moderna
- Reuters
«Первые дозы вакцины от COVID-19 компании Moderna прибыли в Канаду», — написал Трюдо в Twitter.
Он добавил, что до конца года в Канаду будет доставлено 168 тысяч доз этого препарата, а всего Оттава заключила контракт с Moderna на поставку 40 млн доз вакцины.
Ранее Министерство здравоохранения Канады выдало разрешение на использование в стране вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19, разработанной американской компанией Moderna.