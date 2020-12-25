В Британии 600 тысяч человек получили вакцину от Pfizer и BioNTech

В Великобританиив рамках общенациональной программы вакцинации более 600 тыс. человек привиты вакциной против коронавируса от компаний Pfizer и BioNTech, сообщили в Минздраве страны.

«В ближайшие недели и месяцы уровень вакцинации будет увеличиваться по мере того, как будут доступны новые дозы вакцин, а программа будет расширяться, причём большее количество вакцин будет доставляться непосредственно в дома престарелых», — приводит РИА Новости сообщение.

В ведомстве уточнили, что в первую очередь прививки от COVID-19 поступили в дома престарелых для граждан старше 80 лет, работникам лечебных и социальных учреждений.

Отмечается, что с начала вакцинации, которая стартовала 8 декабря, первую дозу вакцины получили 616 933 человека.

В Англии, где наблюдается наиболее высокое число заболевших коронавирусом, поставлено 521 594 прививки. В Шотландии вакцины получили 56 676 человек, в Уэльсе — 22 595, в Северной Ирландии — 16 068.

14 декабря Минздрав Великобритании сообщил об обнаружении в стране новой разновидности COVID-19, которая стала распространяться в Лондоне, а также на юго-востоке Англии.

Позднее, 23 декабря, в Британии заявили о выявлении ещё одного нового типа коронавирусной инфекции, завезённого из Южно-Африканской Республики.