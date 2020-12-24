Захарова заявила о «войне вакцин» от коронавируса в мире

«Война вакцин» от коронавирусной инфекции в мире уже идёт, произошла политизация темы COVID-19. Об этом в интервью ТАСС заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«К сожалению, да, война вакцин уже идёт…Это война всего: политизация темы ковида произошла. Инфодемия, связанная с пандемией, произошла. Часть этой жуткой реальности — это, конечно, война и вакцин, и всего того, что связано с чёрным пиаром в отношении российских усилий или блокированием информации о российских достижениях», — сказала дипломат.

По её словам, важно отвечать на дезинформацию, опровергать её и приводить контраргументы.

«(Сила России. — RT) в правде, как всегда, правде о наших достижениях, о том, что мы делаем», — подчеркнула она.

Захарова рассказала, что видела в западной прессе множество «слухов, домыслов, откровенной чуши» относительно российской вакцины.

«Война вакцин идёт, но, я думаю, это не война учёных, это война политиков и тех самых бойцов информационного фронта, с которыми мы имеем дело на страницах в основном западного мейнстрима, они вещают по телевизору и так далее», — подчеркнула она.

Ранее в Минобороны России заявили о попытках дискредитации российской вакцины «Спутник V».

Как отмечал премьер Венгрии Виктор Орбан, вопрос покупки российской вакцины относится к здравоохранению, а не политике.