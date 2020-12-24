Захарова заявила о «войне вакцин» от коронавируса в мире

Короткая ссылка
«Война вакцин» от коронавирусной инфекции в мире уже идёт, произошла политизация темы COVID-19. Об этом в интервью ТАСС заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова заявила о «войне вакцин» от коронавируса в мире
  • Reuters

«К сожалению, да, война вакцин уже идёт…Это война всего: политизация темы ковида произошла. Инфодемия, связанная с пандемией, произошла. Часть этой жуткой реальности — это, конечно, война и вакцин, и всего того, что связано с чёрным пиаром в отношении российских усилий или блокированием информации о российских достижениях», — сказала дипломат.

По её словам, важно отвечать на дезинформацию, опровергать её и приводить контраргументы.

«(Сила России. — RT) в правде, как всегда, правде о наших достижениях, о том, что мы делаем», — подчеркнула она.

Захарова рассказала, что видела в западной прессе множество «слухов, домыслов, откровенной чуши» относительно российской вакцины.

«Война вакцин идёт, но, я думаю, это не война учёных, это война политиков и тех самых бойцов информационного фронта, с которыми мы имеем дело на страницах в основном западного мейнстрима, они вещают по телевизору и так далее», — подчеркнула она.

Ранее в Минобороны России заявили о попытках дискредитации российской вакцины «Спутник V». 

Как отмечал премьер Венгрии Виктор Орбан, вопрос покупки российской вакцины относится к здравоохранению, а не политике.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить