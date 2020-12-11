В Минобороны России сообщили о попытках дискредитации «Спутника V»
- AFP
- © Kirill KUDRYAVTSEV
«В социальных сетях и финансируемых на зарубежные гранты русскоязычных интернет-ресурсах готовится серия псевдоаналитических «расследований» и лжесвидетельств «очевидцев» о якобы опасности российской вакцины или поголовных «отказах» от вакцинирования, в том числе и в Вооружённых силах России», — говорится в сообщении Минобороны страны.
В ведомстве отметили, что «этот информационный саботаж никоим образом не ослабит высокую эффективность российских вакцин».
Ранее сообщалось, что более 10 тыс. военнослужащих в России получили вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19.