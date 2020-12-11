В Минобороны России сообщили о попытках дискредитации «Спутника V»

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Официальный представитель российского Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что ведомству детально известно, какие средства и ресурсы брошены из-за рубежа на дискредитацию в мире и в России отечественной вакцины от коронавируса «Спутник V».
В Минобороны России сообщили о попытках дискредитации «Спутника V»
  • AFP
  • © Kirill KUDRYAVTSEV

«В социальных сетях и финансируемых на зарубежные гранты русскоязычных интернет-ресурсах готовится серия псевдоаналитических «расследований» и лжесвидетельств «очевидцев» о якобы опасности российской вакцины или поголовных «отказах» от вакцинирования, в том числе и в Вооружённых силах России», — говорится в сообщении Минобороны страны.

В ведомстве отметили, что «этот информационный саботаж никоим образом не ослабит высокую эффективность российских вакцин».

Ранее сообщалось, что более 10 тыс. военнослужащих в России получили вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19.

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