Глава РФПИ назвал противоречивыми обвинения Запада по «Спутник V»

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Обвинения западных стран в отношении российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» часто оказываются противоречащими друг другу, отметил в интервью телеканалу CNN генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.

«Удивительно, что Запад вместо того, чтобы бороться с COVID, на самом деле борется с российской вакциной, постоянно выступая с новыми обвинениями, которые каждый раз противоречат друг другу», — сказал Дмитриев.

Он напомнил, что «были обвинения в том, что все российские миллиардеры были вакцинированы, а теперь говорят, что людей к этому принуждают».

Кроме того, комментируя заявление о давлении властей России на разработчиков вакцины, глава РФПИ заявил, что «если и было какое-то политическое давление, то это политическое давление со стороны Запада».

Ранее Дмитриев пояснял, что регистрация «Спутник V» была осуществлена по ускоренной процедуре благодаря положительным результатам первой и второй фаз клинических исследований и тому, что платформа на основе аденовирусных векторов человека подтверждена в качестве самой безопасной платформы в мире в ходе десятилетий исследований.

Вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с Newinform прокомментировал регистрацию первой российской вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.

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