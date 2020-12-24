В Турцию отправят первую партию китайской вакцины от COVID-19

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Первую партию вакцины от COVID-19 китайской компании SinoVac отправят в Турцию в ночь на понедельник, 28 декабря. Об этом заявил глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа.
В Турцию отправят первую партию китайской вакцины от COVID-19
  • © РИА Новости / Максим Богодвид

«Все испытания китайской вакцины успешно пройдены, предварительные работы закончены. Мы уверены в эффективности этой вакцины. Если ничего не помешает, то вакцина отправится из Китая в Турцию в ночь с воскресенья на понедельник», — цитирует РИА Новости министра.

По его словам, Турция планирует провести вакцинацию в четыре этапа.

«Сначала её пройдут медики и входящие в группу риска, на первом этапе ею будут охвачены 9 млн человек», — добавил он.

Глава Минздрава рассказал, что до конца февраля страна рассчитывает получить 50 млн доз вакцины.

«В день мы сможем делать 1,5—2 млн процедур вакцинации», — сказал он.

Кроме того, Коджа рассказал, что турецкие власти планируют закупить до конца марта 4,5 млн доз вакцины производства компаний Pfizer и BioNTech.

Ранее в Анкаре заявляли, что Турция намерена закупить китайскую вакцину от коронавирусной инфекции.

В начале декабря в Минздраве Турции сообщили, что приступают к исследованиям российской вакцины

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