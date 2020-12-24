В Турцию отправят первую партию китайской вакцины от COVID-19
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«Все испытания китайской вакцины успешно пройдены, предварительные работы закончены. Мы уверены в эффективности этой вакцины. Если ничего не помешает, то вакцина отправится из Китая в Турцию в ночь с воскресенья на понедельник», — цитирует РИА Новости министра.
По его словам, Турция планирует провести вакцинацию в четыре этапа.
«Сначала её пройдут медики и входящие в группу риска, на первом этапе ею будут охвачены 9 млн человек», — добавил он.
Глава Минздрава рассказал, что до конца февраля страна рассчитывает получить 50 млн доз вакцины.
«В день мы сможем делать 1,5—2 млн процедур вакцинации», — сказал он.
Кроме того, Коджа рассказал, что турецкие власти планируют закупить до конца марта 4,5 млн доз вакцины производства компаний Pfizer и BioNTech.
Ранее в Анкаре заявляли, что Турция намерена закупить китайскую вакцину от коронавирусной инфекции.
В начале декабря в Минздраве Турции сообщили, что приступают к исследованиям российской вакцины.