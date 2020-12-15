В Турции заявили о намерении закупить вакцину от COVID-19 в Китае

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в телефонной беседе с главой МИД КНР Ван И заявил, что турецкая сторона намерена закупить китайскую вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19.

«Чавушоглу заявил, что турецкая сторона считает китайскую вакцину безопасной и эффективной, а потому уже объявила, что произведёт срочные закупки у Китая», — говорится на сайте МИД КНР.

Отмечается, что Чавушоглу также поздравил Китай с успешным сдерживанием эпидемии, высоко оценив успехи Пекина в разработке вакцины.

Ранее глава Министерства здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что республика приступает к токсикологическим исследованиям российской вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.

11 декабря президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что намерен сделать прививку от коронавирусной инфекции после начала вакцинации от COVID-19 в республике.