В Турции заявили о намерении закупить вакцину от COVID-19 в Китае

Короткая ссылка
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в телефонной беседе с главой МИД КНР Ван И заявил, что турецкая сторона намерена закупить китайскую вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19.
В Турции заявили о намерении закупить вакцину от COVID-19 в Китае
  • © REUTERS/Thomas Peter

«Чавушоглу заявил, что турецкая сторона считает китайскую вакцину безопасной и эффективной, а потому уже объявила, что произведёт срочные закупки у Китая», — говорится на сайте МИД КНР.

Отмечается, что Чавушоглу также поздравил Китай с успешным сдерживанием эпидемии, высоко оценив успехи Пекина в разработке вакцины.

Ранее глава Министерства здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что республика приступает к токсикологическим исследованиям российской вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.

11 декабря президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что намерен сделать прививку от коронавирусной инфекции после начала вакцинации от COVID-19 в республике.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить