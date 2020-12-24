В ФРГ заявили о выявлении в стране британского штамма коронавируса
- РИА Новости
Об этом сообщает Bild со ссылкой на представителя местного Минздрава.
Уточняется, что этот штамм выявили у женщины, которая прилетела в Германию из Великобритании через аэропорт Франкфурта-на-Майне 20 декабря.
В аэропорту в рамках тестирования прибывающих пассажиров у неё зафиксировали COVID-19. На следующий день повторный ПЦР-тест подтвердил у неё наличие коронавируса, вскоре у пациентки появились лёгкие симптомы болезни.
В настоящий момент она находится в самоизоляции.
Ранее руководитель отдела микробиологии латентных инфекций, вирусолог НИЦЭМ имени Гамалеи Виктор Зуев заявил в беседе с телеканалом «360», что новый штамм коронавируса, выявленный в Великобритании, быстро распространяется, поэтому необходимо принимать меры защиты.