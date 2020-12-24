В ФРГ заявили о выявлении в стране британского штамма коронавируса

В немецкой земле Баден-Вюртемберг заявили о выявлении первого в стране больного с британским штаммом коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщает Bild со ссылкой на представителя местного Минздрава.

Уточняется, что этот штамм выявили у женщины, которая прилетела в Германию из Великобритании через аэропорт Франкфурта-на-Майне 20 декабря.

В аэропорту в рамках тестирования прибывающих пассажиров у неё зафиксировали COVID-19. На следующий день повторный ПЦР-тест подтвердил у неё наличие коронавируса, вскоре у пациентки появились лёгкие симптомы болезни.

В настоящий момент она находится в самоизоляции.

Ранее руководитель отдела микробиологии латентных инфекций, вирусолог НИЦЭМ имени Гамалеи Виктор Зуев заявил в беседе с телеканалом «360», что новый штамм коронавируса, выявленный в Великобритании, быстро распространяется, поэтому необходимо принимать меры защиты.