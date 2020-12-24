В ФРГ заявили о выявлении в стране британского штамма коронавируса

Короткая ссылка
В немецкой земле Баден-Вюртемберг заявили о выявлении первого в стране больного с британским штаммом коронавирусной инфекции COVID-19.
В ФРГ заявили о выявлении в стране британского штамма коронавируса
  • РИА Новости

Об этом сообщает Bild со ссылкой на представителя местного Минздрава.

Уточняется, что этот штамм выявили у женщины, которая прилетела в Германию из Великобритании через аэропорт Франкфурта-на-Майне 20 декабря. 

В аэропорту в рамках тестирования прибывающих пассажиров у неё зафиксировали COVID-19. На следующий день повторный ПЦР-тест подтвердил у неё наличие коронавируса, вскоре у пациентки появились лёгкие симптомы болезни. 

В настоящий момент она находится в самоизоляции.

Ранее руководитель отдела микробиологии латентных инфекций, вирусолог НИЦЭМ имени Гамалеи Виктор Зуев заявил в беседе с телеканалом «360», что новый штамм коронавируса, выявленный в Великобритании, быстро распространяется, поэтому необходимо принимать меры защиты.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить