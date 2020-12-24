Китай прекращает авиасообщение с Британией из-за нового типа COVID-19

Китай принял решение приостановить авиасообщение с Великобританией после обнаружения на территории королевства нового типа коронавирусной инфекции COVID-19, сообщил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

«Учитывая мутацию вируса, а также его возможное влияние, Китай, приняв во внимание меры других стран, приостанавливает авиасообщение и Великобританией», — цитирует его ТАСС.

14 декабря Минздрав Великобритании сообщил об обнаружении в стране новой разновидности COVID-19, которая стала распространяться в Лондоне, а также на юго-востоке Англии.

23 декабря в Британии заявили о выявлении ещё одного нового типа коронавирусной инфекции, завезённого из Южно-Африканской Республики.

Ряд государств, включая Нидерланды, Бельгию, Германию, Францию, Ирландию, Австрию, Болгарию, Эстонию, Турцию, Швейцарию, Южную Корею и Аргентину, объявили о решении приостановить авиарейсы из Великобритании.

Россия также с 22 декабря останавливает авиасообщение с Великобританией на неделю.